La BCE va continuer à augmenter ses taux

C’était cette semaine à Sintra, au Portugal, qu’ a eu lieu le forum de la Banque Centrale européenne pour discuter des politiques monétaires. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, se veut ferme et joue la carte de la prudence en voulant continuer à augmenter les taux pour lutter contre l’inflation.C’est en Juillet que la BCE va encore les augmenter mais les marchés ne s’attendent pas non plus à ce que ceux ci augmentent fortement, ce qui serait mauvais pour l’économie. Il y a donc un brouillard qui persiste sur les perspectives du secteur industriel, si oui ou non il va repartir à la hausse et un brouillard sur l’inflation, qui pour rappel en 2023, se situe à 7% mondialement.