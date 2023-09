Just-On-Web, nouveauté sur l’application pour la création d’entreprises

Notre société continue sur son chemin de la digitalisation, nouveauté sur le portail numérique SPF justice. L’application Just-on-Web permet à présent de créer et gérér une entreprise ou une asbl en quelques clics seulement, rendant la justice plus accessible aux entrepreneurs tout en allégeant les tâches adminitratives. Avant il était nécessaire de se rendre physiquement sur place . A présent, la constitution d’une société est simplifiée et enitèrement numérisée et on peut désormais payer par voie numérique. C’est un véritable gain de temps et d’argent.Avec quelques 8000 entreprises et 4000 asbl créées par an, cette nouvelle application semble être une véritable aubaine et pourra à l’avenir, booster davantage l’a création d’entreprises.