Investissements : l’or en hausse, l’immobilier en déclin

Selon le dernier Baromètre ING, les investisseurs belges sont plus optimistes, quant au rendement de leurs investissements. Selon les résultats de l’enquête menée auprès de 400 investisseurs, l’immobilier reste le meilleur investissement anticipé pour 2024, mais il perd du terrain face à l’or, qui gagne en popularité. Les services aux collectivités sont considérés comme le secteur le plus prometteur. L’intérêt pour l’or, les crypto-monnaies, et les changements de classement sectoriels sont aussi des tendances considérables.