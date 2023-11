Plus de 20 milliards d’euros levés auprès des ménages belges, si ce succès retentissant du bon d’état lancé fin aout avait pour but de stimuler la concurence et inciter les banques à relever leur taux d’intérêts, c’est chose faite. La banque ING Belgique lance en effet ce mois ci un taux d ‘intérêt de 4% brut annualisé sur un compte à terme de 6 mois pour attirer des clients et faire rentrer des capitaux. Mais est-ce réellement intéressant pour l’épargant ?