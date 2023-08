Inflation Reduction Act, un an après

Joe Biden, le président des Etats-Unis, était dans le Milwaukee pour célébrer le premier anniversaire de son fameux IRA, Inflation Reduction Act, signé le 16 aout 2022. Aujourd’hui qu’elles sont les retombées de ce grand plan climat et surtout de ses 400 milliards de dollars de subventions et d’incitations fiscales en faveur du « made in America. » D’ailleurs ce plan porte mal son nom, selon le président lui même, car l’inflation elle reste au dessus des 2%. Le véritable objectif premier de l’IRA est de pousser le développement des énergies propres et des véhicules électriques et de relocaliser les industries parties à l’étranger, grâce à des avantages fiscaux particuliers , de quoi donner des sueurs froides sur le vieux continent.