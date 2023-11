Transport & Logistics.TV 25/11/23

Envie de plonger dans les coulisses du transport et de la logistique en Belgique ? Ne manquez pas ce week-end la sixième émission Transport & Logistics TV. Au départ du siège du carrossier Cargo Lifting, Anne-Laure Macq vous emmènera successivement dans les entrepôts de Trendy Foods, au Port autonome de Liège, chez Magetra Group et Widdem Logistics. Vous découvrirez également les liens entre Glass Partners Transports et Scania ainsi qu’entre 4D Trans et Mercedes-Benz. Gros plan enfin sur des utilitaires électriques : le Renault Trafic E-Tech, les camionnettes Ford de Veolia ainsi que des modèles plus lourds : eActros 600, S-eWay, eTGX et eTGS.