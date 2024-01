Fin 2022, la Belgique comptait environ 1,2 million d’indépendants, soit 2% de plus qu’en 2021. Un statut qui séduit de plus en plus malgré une faible pension légale. Plusieurs alternatives existent pour la compléter, mais depuis la revalorisation de la pension légale des indépendants, l’accès aux pensions complémentaires est plus limité, ce qui ne fait pas que des heureux.