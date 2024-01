La hausse des prix de l’immobilier ralentit chaque année. Plus 6% en 2020, plus 5% en 2021, plus 4% en 2022 et plus 3% à peine en 2023. Pour cette année, Immoweb se veut plus optimiste. L’indexation des salaires doit soutenir le pouvoir d’achat des ménages, et l’inflation semble mieux contrôlée.