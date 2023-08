Il y de plus en plus de panneaux solaires en Belgique, mais ça n’est pas encore assez

Le nombre d’installations de panneaux solaires ne cesse d’augmenter en Belgique, avec une plus forte tendance au nord du pays. Au sud, nous restons encore loin des objectifs prévus par le Plan Air Climat Énergie 2030, adopté en mars dernier par le gouvernement Wallon, et qui entend réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. D’après Edora, la fédération des énergies renouvelables, la Wallonie a installé l’année dernière 1,5 gigawat crète, soit la puissance maximale d’une installation, or le plan climat de 2030 mentionne une moyenne de 4,6 GW-crète. C’est un secteur qu’il faut donc booster si l’on veut atteindre ces objectifs, en incitant les citoyens et entreprises à avoir davantage recours à cette source d’énergie. Si les citoyens et entreprises répondent présents quant à l’utilisation des panneaux solaires, le gouvernement fédéral lui est à la traine. A titre d’exemple, Sur les 887 bâtiments qu’il gère seuls 37 possèdent des panneaux photovoltaiques sur leurs toits, soit seulement 4% du parc immobilier.