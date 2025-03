Le recours à l’intelligence artificielle est de plus en plus fréquent dans le secteur de la voix enregistrée, qui inclut le doublage et les voix-off. Un secteur qui représente un quart de l’industrie audiovisuelle en Belgique. Le collectif international UVA, ainsi que son antenne belge, publie un manifeste pour attirer l’attention des politiques. Mais l’IA est-elle une menace ou une opportunité?