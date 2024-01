L’Allemagne est paralysée par une grève de six jours des conducteurs de train, la plus longue jamais observée dans ce secteur. Le bras de fer entre la direction de la Deutsche Bahn et les syndicats dure depuis des semaines, ces derniers réclament le passage à une semaine de 4 jours, sans baisse des salaires. Les conséquences financières de cette grève sont évaluées à un milliard d’euros.