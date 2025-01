Avec un déficit budgétaire estimé à 4,6% du PIB en 2024 et une dette de 509 milliards d’euros, on sait la situation financière de notre pays est mauvaise. Cependant, l’économiste Philippe Defeyt relativise en rappelant que les charges d’intérêt sont historiquement faibles, facilitant la gestion des finances publiques. Malgré tout, les faibles perspectives de croissance et les défis liés à la transition environnementale rendent la situation délicate.