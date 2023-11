Fednot, la fédération des notaires, vient de publier un mémorandum qui contient 67 propositions politiques concrètes pour simplifier le cadre légal et dès lors améliorer la vie des citoyens. Et le moment est opportun, nous devrons retourner aux urnes en 2024 pour les élections fédérales, régionales et européennes. Les notaires interpellent donc le monde politique. Mais quelles sont leurs préocupations majeures?