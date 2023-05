Ce numéro de Z Science est consacré au Conseil européen de la recherche (European Research Council – ERC). Une organisation mise en place par l’Union européenne pour financer la recherche scientifique sur base de l’excellence. L’ERC représente 17 % du budget global d’Horizon Europe, soit 16 milliards d’euros (2021-2027).Depuis 2007, plus de 12.000 projets et plus de 10.000 chercheurs ont été sélectionnés pour bénéficier d’un financement. Rencontre avec sa présidente, Maria Leptin.