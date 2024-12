Les marchés évoluent rapidement et offrent une multitude d’opportunités d’investissement, selon vos objectifs et votre tolérance au risque. Aujourd’hui, nous allons explorer les avantages d’investir dans les marchés et actifs privés. Pour mieux comprendre ces thématiques, nous accueillons Olivier Gaillardin, expert chez BNP Paribas Fortis.