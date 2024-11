Z-Extra Investissement à la carte: Les banquiers privés, sont-ils impartiaux ? 14/11/24

Dans un monde où les tensions géopolitiques rendent l’économie et les marchés boursiers plus volatils que jamais, trouver la bonne stratégie d’investissement n’est pas une tâche facile. Ceux qui souhaitent faire fructifier leur patrimoine en toute sérénité ont donc tout intérêt à faire appel à des experts. Mais les banquiers privés sont-ils vraiment impartiaux dans leurs choix et leurs conseils ?