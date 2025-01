Z-Extra L’Atlas des risques mondiaux (Credendo): Les risques liés à la montée des populismes 06/01/25

Dans Z-Extra consacré à l’Atlas des risques mondiaux, nous abordons dans une série de 5 émissions l’ensemble des risques auxquels l’économie et notre société doivent faire face. Dans cet épisode nous analyserons la thématique des risques liés à la montée des populismes. Dans le studio, nous recevrons Benjamin Biard, Docteur en sciences politiques et chercheur chez CRISP et Nabil Jijakli, Deputy CEO Credendo.