Dans Z-Extra consacré à l’Atlas des risques mondiaux, nous abordons dans une série de 5 émissions l’ensemble des risques auxquels l’économie et notre société doivent faire face. Dans cet épisode nous analyserons la thématique de la transition démographique. Dans le studio, nous recevrons Jean Hindriks, Professeur d’économie UCLouvain et fondateur d’Itinera et Nabil Jijakli, Deputy CEO Credendo.