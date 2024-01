Dans Z-Extra consacré à l’Atlas des risques mondiaux, nous abordons l’ensemble des risques auxquels l’économie et notre société doivent faire face. Dans cette épisode nous analyserons la thématique « Les risques liés à la cybercriminalité ». Dans le studio, nous recevrons Jon Holvoet, Chief Technology Officer chez Credendo et Axel Legay, professeur et chercheur en cybersecurité et software engineering à UCL.