Z-Energy: Les avantages du compteur communicant

Les systèmes d’autoproduction sont de plus en plus nombreux et l’utilisation du réseau électrique change. Pour pouvoir continuer à garantir l’approvisionnement en énergie, il est nécessaire de moderniser le réseau et d’investir dans les compteurs communicants. Cela permettra au gestionnaire du réseau de disposer d’informations plus précises et prendre des décisions en phase avec la situation réelle du réseau. Les nouveaux compteurs favorisent également la participation active des consommateurs à l’émergence de nouveaux modèles de marché.