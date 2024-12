Z-Digital Disruption: Travailler en s’appuyant sur les données nécessite une cybersécurité accrue

Pour de nombreuses organisations, la digitalisation signifie utiliser davantage les données. C’est le cas pour Fost Plus, l’organisation qui souhaite aider les citoyens, les entreprises et les gouvernements à utiliser les emballages de manière durable. Plus une organisation possède et traite de données, plus elle devient intéressante pour les cybercriminels. Sur base de cette prise de conscience, l’équipe IT de Fost Plus a développé une feuille de route en matière de cybersécurité.