La Défense utilise également de plus en plus de satellites et de données spatiales pour accomplir ses tâches de sécurité. Elle a développé à cet effet une stratégie de sécurité spécifique. Dans le cadre de cette stratégie, un centre d’excellence spécialisé est en cours de développement. Le centre sera hébergé sur le site de l’Agence spatiale européenne à Redu et sera opérationnel à partir de 2026.