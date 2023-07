Zuidnatie est un manutentionnaire de marchandises qui dispose de trois terminaux dans le port d’Anvers. L’entreprise peut se targuer d’une histoire de plus de 150 ans, mais reste tournée vers l’avenir et l’innovation. Grâce à sa stratégie progressive et ses efforts de professionnalisation, Zuidnatie a reçu le label Best Managed Company Gold de Deloitte Private, Econopolis et la KU Leuven.