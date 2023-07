Depuis 55 ans, Vanheede Environment Group joue un rôle clé dans la création d’une économie circulaire en transformant les flux de déchets en nouvelles matières premières. Grâce à l’innovation et à des équipes très engagées, l’entreprise reste pionnière. Vanheede a ainsi été nommée Best Managed Company pour la quatrième fois consécutive par Deloitte Private, Econopolis et la KU Leuven. Elle a donc obtenu le label Gold.