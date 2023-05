Un Regard Dans Le Business sur Canal-Z ! Le programme télévisé qui vous offre un regard privilégié dans des lieux de travail. Cette semaine, nous visitons une entreprise qui fournit la construction et la réparation de revêtements routiers, y compris l’utilisation de fibres de carbone et nous visitons un fabricant international d’imprimantes et de copieurs qui a développé une toute nouvelle technique économe en énergie.