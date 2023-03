Un Regard Dans Le Business sur Canal-Z ! Le programme télévisé qui vous offre un regard privilégié dans des lieux de travail. Cette semaine, nous visitons une entreprise internationale dans le domaine des vêtements de travail et surtout des chaussures, qui fournit des produits sur mesure pour chaque lieu de travail, et nous rencontrons le dirigeant d’une entreprise qui se concentre sur la modernisation et la robotisation des lignes de production et des machines de production.