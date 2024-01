Un Regard Dans Le Business sur Canal-Z ! Le programme télévisé qui vous offre un regard privilégié dans des lieux de travail. Cette semaine, nous visitons une agence de form’acteurs qui offre une formation comportementale aux employés d’organisations et d’entreprises en les plaçant dans des situations réelles, nous plongeons dans le monde de la création de contenu hautement créatif et nous découvrons comment un bâtiment vide retrouve une seconde vie, et bien plus encore.