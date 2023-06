Cette semaine, dans Transport & Logistics TV, Anne-Laure Macq sera dans les entrepôts du spécialiste du transport et de la logistique du froid Sud-Fresh. L’émission nous fera aussi découvrir les fournisseurs des Transports Frédéric ‘s Heeren, le concessionnaire Iveco Hocké Truck Supply, le nouveau Ford Transit Courier et le salon Municipalia. Enfin, deux tables rondes réuniront des spécialistes autour du Scania Super et de la thématique du gaz naturel dans le transport.