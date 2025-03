Z-Extra Clever Together: L’impact du changement climatique sur un patrimoine bâti 06/03

Le changement climatique se poursuit et nous en ressentons malheureusement déjà les conséquences à intervalles réguliers. Considérez par exemple les graves inondations de la fin de l’année dernière en Allemagne ou en Espagne, ou les incendies majeurs en Australie et aux États-Unis. Ce phénomène n’est pas non plus à exclure en Belgique. Comment gérez-vous cette situation en tant que propriétaire ou gestionnaire d’immeuble ? Valerie Thys pose cette question à Stefaan Martel, CEO de Bopro.