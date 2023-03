Z-Energy: Biométhane du Bois d’Arnelle, pionnier de l’injection de biométhane 21/03/23

Pour atteindre les objectifs climatiques, notre approvisionnement énergétique doit devenir plus vert. Les unités de biométhanisation, capables de générer du gaz vert à partir des déchets agricoles et de l’injecter dans le réseau, sont un les piliers d’un mixte énergétique plus durable. La société Biométhane du Bois d’Arnelle est pionnière dans la production de biométhane. Le démarrage de l’installation a été un long processus.