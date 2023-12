Z-Energy: Les évolutions des gaz renouvelables 05/12/23

Suite au conflit en Ukraine, l’Union européenne a décidé d’accélérer la réduction de la dépendance au gaz naturel russe. Le plan REPOWER EU a mis en place un ensemble de mesures avec l’objectif de diminuer la consommation d’énergie et de s’orienter davantage vers un approvisionnement de sources renouvelables et plus diversifiées. Vu que les besoins en molécules de gaz restent pour l’instant important, tant dans l’industrie que pour le chauffage, le cadre législatif doit être adapté pour donner toutes ses chances aux gaz renouvelables.