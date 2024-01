Un nouveau protocole est entré en vigueur ce Lundi 15 janvier. Le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne, et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem et Alexia Bertrand, la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, se sont assis autour de la table avec le secteur bancaire pour signer cet accord afin d’ accroître la transparence et la simplicité des comptes épargne.