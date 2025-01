Donald Trump démarre son second mandat avec près d’une centaine de décrets signés, dont le retrait des États-Unis de l’accord de Paris et l’annonce de droits de douane élevés. Ces décisions, qui favorisent le protectionnisme et l’énergie fossile, inquiètent l’Europe et menacent l’économie mondiale. Face à ce bouleversement, l’UE devra se montrer plus unie que jamais.