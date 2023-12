La disparition progressive des distributeurs de billets fait toujours grincer les dents. En mars dernier, le gouvernement et Febelfin, la fédération du secteur financier, avaient signé un accord. L’objectif : établir une meilleure répartition des distributeurs de billets sur tout le territoire.Le résultat : beaucoup de plaintes et un manque de transparence. Aujourd’hui, Testachats et Financité saisissent le Conseil d’état.