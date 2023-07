Après 17 semaines de conflit, la CNE-CSC veut passer à la vitesse supérieure. Le syndicat chrétien a lancé le site boycottdelhaize.be.Son but : inciter les clients au boycott et chiffrer les pertes du groupe. Un appel au boycott avait déjà été lancé au mois de mai.Il s’agit ici d’intensifier l’action et de rendre les magasins invendables.