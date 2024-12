Sur les quelque 2 millions et demi de pensionnés, environ un sur dix reprendrait du service selon Statbel. Cette estimation s’explique par l’augmentation de l’espérance de vie. Côté agence d’intérim, on constate une hausse des inscriptions des plus de 65 ans et certaines initiatives ont commencé à fleurir, comme Yakajobs, une plateforme d’emploi pour retraités.