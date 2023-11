Coup d’envoi de la COP 28

C’est l’évènement mondial de cette fin d’année, la COP 28. Elle débute aujourd’hui à Dubaï aux Emirats arabes unis, le cinquième plus gros exportateur de pétrole au monde. Cynisme ou non, elle est présidée par le Sultan Ahmed al-Jaber, CEO de l’ADNOC , une des compagnies pétrolières les plus agressives en termes de projets d’extractions pétrolières. C’est donc 70 000 personnes qui, jusqu’au 12 Décembre, vont débattre sur le changement climatique. Plusieurs sujets brulants sont sur la table, notamment le bilan mondial et notre évolution par rapport à la COP 21 de Paris, l’abandon des combustibles fossiles et la justice climatique afin que pays pollueurs dédommagent les pays les plus impactés.