« Coup de boost » s’attaque au chômage des jeunes wallons

Combattre le chômage des jeunes wallons.C’est l’objectif que s’est fixé « Coup de Boost », un projet initié en 2016 dans le cadre du projet de relance de la Wallonie3 Cellules sont déjà actives à Liège, Namur et Mons.Le gouvernement a donné son feu vert pour élargir l’opération.CHRISTIE MORREALE, MINISTRE DE L’EMPLOI (PS)Coup de boost c’est permettre à des gens qui se sont un peu perdu en cours de route, à des jeunes qui sont un peu sortis des radars, de leur proposer de refaire un chemin pendant 6 mois en moyenne et de reprendre confiance en soi, de résoudre les problèmes qu’ils ont, qui ne sont peut-être pas spécifiquement des problèmes de compétences mais parfois des problèmes de logement, des problèmes de suivi en terme de santé ; et puis une fois que ça, c’est passé, de pouvoir aborder la suite, c’est-à-dire l’emploi, la formation et la reconversion.« Coup de Boost » vise particulièrement les Neets, entendez les jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études et ni en formation. Ils sont près de 12% en Wallonie aujourd’hui.Au lieu d’imposer des sanctions en cas de chômage prolongé, l’idée consiste ici à travailler sur l’encadrement de ces personnes.CHRISTIE MORREALE, MINISTRE DE L’EMPLOI (PS)Leur montrer aussi simplement qu’elles sont ou qu’ils sont capables et qu’ils ont des atouts parce qu’on est vite cassés quand on est dans le milieu de l’emploi, on est très vite dévalorisé et reprendre confiance en soi, c’est une des clés de coup de boost.A ce jour, Coup de Boost a déjà aidé 760 jeunes dont 70% sont sortis du décrochage pour rentrer dans l’emploi et la formation. Une réussite qui explique la création de nouvelles cellules. CHRISTIE MORREALE, MINISTRE DE L’EMPLOI (PS)ça a un résultat terrible, donc on a donné une grosse amplification dans le cadre du plan de relance, 15 millions d’euros pour avoir 10 antennes qui vont démarrer en septembre. Les 2 qui fonctionnent déjà donnent de super résultats, que ce soit sur Liège ou Namur, il y en a un aussi à Mons donc 3 et donc on va les amplifier et on va en faire partout en Wallonie.Le contrat d’accompagnement propose des entretiens individuels et des activités collectives liées à la recherche d’emploi mais aussi au développement de la confiance en soi et surtout à l’orientation. A terme, la Ministre espère remettre chaque année 500 jeunes à l’emploi ou dans le circuit de formation.