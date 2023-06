Z-Best Managed Companies: Vandenbussche 29/06/23

Une culture d’entreprise innovante et des investissements constants font de l’entreprise Vandenbussche une pionnière dans le secteur de la construction. Au cours des dernières années, elle a introduit avec succès de nombreuses nouvelles solutions qui permettent de travailler plus rapidement, plus efficacement et de manière plus sûre sur les chantiers et d’être prêt pour l’avenir. Vandenbussche a été récompensée pour la quatrième fois consécutive par Deloitte Private, Econopolis et la KU Leuven et a ainsi obtenu le label Best Managed Company – Gold.