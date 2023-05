En tant qu’investisseur et promoteur immobilier, Alides a acquis ces dernières années une position solide sur le marché immobilier national et international. Ce faisant, il se concentre sur la création de maisons, de bureaux et de quartiers à des endroits stratégiques avec un accent particulier sur la qualité, la durabilité et l’innovation. Pour sa stratégie claire, l’entreprise a été nommée Best Managed Company par Deloitte Private, Econopolis et la KU Leuven.