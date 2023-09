Charleroi, enfin une ville universitaire

C’est une nouvelle page qui est en train de s’écrire à Charleroi. La plus grande ville de Wallonie peut se targuer à présent d’être une ville universitaire grâce au nouveau campus UCharleroi. Celui-ci a été inauguré le vendredi 8 Septembre et accueillera les étudiants à partir du 21 de ce mois. Un projet ambitieux qui a vu le jour dans un bâtiment historique de la ville. La rénovation du bâtiment qui date de 1911 a couté la coquette somme de 50 millions d’euros, mais cet investissement a de grandes chances de porter ses fruits car l’université devrait accueillir cette première année 2500 nouveaux étudiants et atteindre les 10 000 à moyens termes, avec pour but d’ endiguer le problème de fuites de talents vers d’autres métropoles qui portait préjudice à l’ancienne cité minière. Et ceci semble être une opportunité pour Charleroi et la formation des plus jeunes, selon le bourgemestre socialiste Paul Magnette. Il faut dire que le niveau de diplomation des jeunes dans la ville atteint à peine les 20%, bien en deçà de la moyenne européenne qui est de 40%.