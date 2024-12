Notre rubrique “C de Flandre” s’intéresse au rachat de la brasserie Het Anker par la brasserie Huyghe, connue pour sa bière Delirium. Cette acquisition devrait permettre à Huyghe de compléter son offre et de réduire ses coûts de production. En reprenant Het Anker, Huyghe compte un chiffre d’affaire de 65 millions et emploie plus de 200 personnes.