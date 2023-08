Air Belgium va-t-elle sortir la tête de l’eau grâce à la Chine ?Selon le magazine L’Echo, une offre, déjà acceptée par le conseil d’administration, aurait été faite par une entité chinoise dont le nom n’a pas été divulgué.Un peu plus de 14 millions d’euros serait injectée en échange de 49% des parts de la compagnie.Cette offre doit cependant encore être approuvée par les autorités de la concurrence et on ne sait toujours pas si le filtrage des investissements étrangers sera appliqué à ce cas.