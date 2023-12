Le Bel20 affiche une hausse récente de 7% sur un mois, portant sa capitalisation totale à plus de 254 milliards d’euros. Cependant, son potentiel diminue en raison d’un manque de valeurs technologiques. La moitié de l’indice est représenté par les secteurs de la biotech et des finances. La tech ne représente que 3%. Cette composition traditionnelle pose un défi face à des marchés de plus en plus axés sur la technologie.