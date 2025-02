La 66ᵉ édition de Batibouw s’ouvre dans un contexte difficile pour le secteur de la construction, marqué par une baisse de fréquentation et des enjeux économiques complexes. Les organisateurs restent optimistes malgré les défis liés à la hausse des prix et la réforme des primes énergie. Cette année, l’accent sera mis sur les logements abordables et les nouvelles tendances de construction.