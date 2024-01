Baisse des prix du gaz et de l’électricité malgré la météo. La neige a envahi la Belgique ces derniers jours, et pourtant cela n’empêche pas le prix du gaz de diminuer pour atteindre les 27€ du mégawattheure, au lieu de 56€ il y a trois mois. Éléments d’analyse avec le professeur en énergie Damien Ernst et, le professeur en géopolitique de l’énergie, Adel El Gammal.