La scission de Solvay et puis plus rien. Hormis la mise en Bourse d’une partie du chimiste belge, Euronext Bruxelles n’aura vu aucune nouvelle société inscrire son sur ses tableaux en 2023. Un triste bilan que la direction de la Bourse attribue aux conséquences de la guerre en Ukraine, l’inflation et la montée des taux d’intérêt. Des phénomènes qui ont affecté l’ensemble des marchés européens.