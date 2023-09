Ce mercredi, le Premier ministre, Alexander De Croo a pris la parole à l’Assemblée générale des Nations Unies. Il se dit optimiste face aux défis climatiques et aux avancées dans les énergies renouvelables. De plus, il a critiqué l’attitude de la Russie envers l’Ukraine et a appelé les membres de l’ONU à choisir leur camp : soutenir les colonisateurs ou les victimes.