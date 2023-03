Rebelotte, 5 ans après un premier accord de financement entre Start, un fonds d investissement pour le secteur culturel, et Investeu, qui fait partie du Fonds Européen d’Investissement , voici qu’un deuxième accord est conclu aujourd hui, L’opération signée permettra jusqu’à 24 millions d’euros de financements pour des projet culturels et créatifs en région wallone et Bruxelloise.