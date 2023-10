Vers un rallye de fin d’année à Wall Street?

Pour les analystes de Bank of America, un rallye de fin d’année est possible, avec une hausse soutenue des cours. Du moins en cas de “capitulation”.

A quelle fin d’année peut-on s’attendre pour la Bourse? Pour l’instant, le S&P 500 tient le cap, avec une hausse de 11,5% sur 2023. Mais ces derniers mois, il est à la peine. Depuis un sommet (pour 2023) fin juillet, il a perdu 7%. Sur septembre, il a même perdu près de 5%.

Pour les analystes de Bank of America, un rallye de fin d’année est possible, avec une hausse soutenue des cours. Du moins en cas de “capitulation”, soit un moment de panique totale où un grand nombre d’investisseurs se débarrassent de leurs avoirs, à n’importe quel prix. Un phénomène souvent synonyme d’une chute de 10% en une journée. Mais suivi, ensuite, en théorie, d’une inversion des cours. Selon les analystes, cette capitulation devrait arriver en octobre, mois propice aux chutes des indices.

Autre indicateur pour une bonne fin d’année: “Nous pensons que 2023 ressemble à d’autres tournants haussiers comme 2020 (Covid-19), 2019 (guerre commerciale avec la Chine), 2016 (Brexit et élection de Trump) et 2012 (crise de la zone euro), écrivent ces analystes. Les corrections des pics de l’été en novembre 2012, novembre 2016 et octobre 2019 ont précédé des reprises de fin d’année. Or, la configuration de la fin 2023 ressemble à celles de la fin 2012, de la fin 2016 et de la fin 2019.”